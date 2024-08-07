Утром в Пермском крае извлекли из воды тело мужчины

В краевом МЧС 7 августа сообщили об извлечении из водоема тела мужчины без признаков жизни. По поводу страшной находки в дежурную смену ведомства около 10:50 обратились жители деревни Чумна Чайковского округа.
Прибывшие к месту ЧП спасатели РСЧС извлекли из акватории пруда тело утопленника. Место для купания не было оборудовано.
Обстоятельства и причина происшествия на воде устанавливаются.
Телефоны вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101» и «112» — с мобильного телефона (вызов бесплатный).