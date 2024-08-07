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В Башкирии из-за непогоды подтопило дорогу и сорвало крышу со здания РЭС

Погода в Башкирии снова будет дождливой. Местами грозы, днем локально ливни, ночью и утром на автодорогах туман, видимостью 500 метров и менее, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Накануне вечером из-за сильного ливня дождевые воды скопились на проезжей части в деревне Турмаево в Стерлибашевском районе. Подтопило и шесть придомовых территорий. От эвакуации жители отказались. Для отвода воды экскаватором был прорыт канал и канава, жильцы провели отводные каналы от дворовых построек.

В течение двух часов вода с придомовых территорий полностью ушла, затопленных придомовых территорий и домов нет.

Также в селе Стерлибашево из-за порыва ветра сорвало крышу с административного здания Стерлибашевской РЭС на площади 408 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, на земле разрушений нет, отметили в ведомстве.