В Башкирии из-за непогоды подтопило дорогу и сорвало крышу со здания РЭС

Накануне вечером из-за сильного ливня дождевые воды скопились на проезжей части в деревне Турмаево в Стерлибашевском районе. Подтопило и шесть придомовых территорий. От эвакуации жители отказались. Для отвода воды экскаватором был прорыт канал и канава, жильцы провели отводные каналы от дворовых построек.
В течение двух часов вода с придомовых территорий полностью ушла, затопленных придомовых территорий и домов нет.
Также в селе Стерлибашево из-за порыва ветра сорвало крышу с административного здания Стерлибашевской РЭС на площади 408 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, на земле разрушений нет, отметили в ведомстве.