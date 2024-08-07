В Башкирии из-за непогоды подтопило дорогу и сорвало крышу со здания РЭС

Накануне вечером из-за сильного ливня дождевые воды скопились на проезжей части в деревне Турмаево в Стерлибашевском районе. Подтопило и шесть придомовых территорий. От эвакуации жители отказались. Для отвода воды экскаватором был прорыт канал и канава, жильцы провели отводные каналы от дворовых построек.