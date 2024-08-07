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СК Свердловской области назвал причину взрыва пятиэтажки в Нижнем Тагиле

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 августа, УралПолит.Ru. Взрыв в многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошел из-за нарушений при обслуживании газового оборудования. Об этом сообщили в СУ Следственного комитета по региону.

«По данным следствия, в результате ненадлежащего технического обслуживания обвиняемыми соответствующего оборудования в жилом доме произошло скопление газовоздушной смеси, с последующим воспламенением и обрушением части многоквартирного жилого дома», — заявили в ведомстве.

Напомним, обрушение двух подъездов жилого дома в Нижем Тагиле произошло 1 августа. СК возбудил уголовное дело. В результате было задержано три человека — мастер и два слесаря компании «ГАЗЭКС». Теперь пятиэтажку, где произошел взрыв, могут снести.