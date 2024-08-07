ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 350 снарядов

Он добавил, что в Белгородском районе по шести населенным пунктам выпущено 174 боеприпаса и шесть дронов. В Грайворонском городском округе шесть населенных пунктов подверглись обстрелам 57 снарядами и атакам шести дронов. В результате одной из них погиб один мирный житель. В Краснояружском районе по пяти селам выпущено 68 боеприпасов и два БПЛА, ранен один мирный житель. Кроме того, как сообщил губернатор, над Старооскольским округом системой ПВО сбит один беспилотник самолетного типа.