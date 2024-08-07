При падении обломков БПЛА в Воронеже пострадал один человек

Сегодня утром стало известно, что над Воронежской областью средствами ПВО и РЭБ были обнаружены и подавлены «несколько БПЛА». Один из них при падении повредил фасад многоквартирного дома на улице Березовая роща в Центральном районе. Обломки еще одного упали на Ленинском проспекте. Из-за этого магистраль временно перекрывали, затруднялась работа общественного транспорта. Ограничения вскоре сняли.