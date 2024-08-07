При падении обломков БПЛА в Воронеже пострадал один человек

«Жизни пациента ничто не угрожает, он находится в состоянии средней степени тяжести. В ближайшее время ему удалят осколки», — рассказал глава региона.
По последним данным, в результате падения обломков БПЛА в Центральном и Левобережном районах Воронежа повреждены 22 квартиры, 38 автомобилей и пять нежилых помещений. Поквартирный обход для оценки ущерба планируется провести после завершения мероприятий оперативных служб.
Сегодня утром стало известно, что над Воронежской областью средствами ПВО и РЭБ были обнаружены и подавлены «несколько БПЛА». Один из них при падении повредил фасад многоквартирного дома на улице Березовая роща в Центральном районе. Обломки еще одного упали на Ленинском проспекте. Из-за этого магистраль временно перекрывали, затруднялась работа общественного транспорта. Ограничения вскоре сняли.