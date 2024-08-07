В Ялте мужчина упал с подпорной стены

Отмечается, что инцидент случился в среду около 8 часов утра. На помощь пострадавшему выехали пять сотрудников Ялтинского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» и бригада скорой помощи.
«По прибытии выяснилось, что мужчина упал с подпорной стены высотой около 7 метров и находится в бессознательном состоянии. Спасатели при помощи носилок, трехколенной лестницы и альпинистского снаряжения подняли пострадавшего из русла реки и транспортировали к автомобилю скорой медицинской помощи», — сказано в сообщении.
Ранее спасатели эвакуировали туристку в Судаке, девушка гуляла в горно-лесной местности на мысе Меганом и травмировала ногу. Спасатели оказали пострадавшей доврачебную помощь и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.