В Самаре директор предприятия оказался наркоплантатором

Сигнал на директора в правоохранительные органы поступил от неравнодушных жителей. При обыске в помещении, расположенном на первом этаже здания на ул. Ленинградской, были обнаружены лампы, контейнеры, различные датчики, емкости с удобрениями и 55 кустов конопли.
Кроме того, оперативники изъяли более 95 граммов марихуаны, а также вещество растительного происхождения, содержащее в своем составе тетрагидроканнабинол, массой более 13 грамм.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для принятия решения по существу.