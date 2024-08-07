В Самаре директор предприятия оказался наркоплантатором

Сигнал на директора в правоохранительные органы поступил от неравнодушных жителей. При обыске в помещении, расположенном на первом этаже здания на ул. Ленинградской, были обнаружены лампы, контейнеры, различные датчики, емкости с удобрениями и 55 кустов конопли.