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В Самаре директор предприятия оказался наркоплантатором

В Самаре закончено расследование уголовного дела ранее несудимого 54-летнего директора одного из ООО. Он обвиняется в незаконном культивировании наркосодержащих растений, хранении наркотиков и покушении на их сбыт.

Сигнал на директора в правоохранительные органы поступил от неравнодушных жителей. При обыске в помещении, расположенном на первом этаже здания на ул. Ленинградской, были обнаружены лампы, контейнеры, различные датчики, емкости с удобрениями и 55 кустов конопли.

Кроме того, оперативники изъяли более 95 граммов марихуаны, а также вещество растительного происхождения, содержащее в своем составе тетрагидроканнабинол, массой более 13 грамм.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для принятия решения по существу.