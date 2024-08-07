Газовщикам, задержанным после взрыва газа в Нижнем Тагиле, грозит 10 лет тюрьмы

По версии следствия, в доме на Сибирской улице скопился газ. Он взорвался, из-за чего два подъезда здания обрушились. Скопление газа произошло из-за ненадлежащего технического обслуживания оборудования обвиняемыми. В результате происшествия погибли и пострадали люди. Также было уничтожено имущество.