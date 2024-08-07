Газовщикам, задержанным после взрыва газа в Нижнем Тагиле, грозит 10 лет тюрьмы

В Свердловской области предъявлено обвинение мастеру и двум слесарям «ГАЗЭКС» после обрушения двух подъездов дома в Нижнем Тагиле 1 августа из-за взрыва газа. Задержанные ранее рабочие были последними из сотрудников компании, проверявшими газовое оборудование в доме № 81 на улице Сибирской.
— Мастеру и двоим слесарям газовой службы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части третьей статьи 238 УК РФ, — сообщает старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.
По обвинению в выполнении работ или оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшему смерть двух или более лиц, обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.
По версии следствия, в доме на Сибирской улице скопился газ. Он взорвался, из-за чего два подъезда здания обрушились. Скопление газа произошло из-за ненадлежащего технического обслуживания оборудования обвиняемыми. В результате происшествия погибли и пострадали люди. Также было уничтожено имущество.
— В суд направлено ходатайство об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу, — добавил Александр Шульга. — По уголовному делу продолжается выполнение следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
В центральном аппарате СК ход следствия поставлен на контроль.