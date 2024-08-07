Гендиректора ЧЭМК оставили под стражей по делу о растлении малолетних

Сегодня, 7 августа, гендиректору ЧЭМК Павлу Ходоровскому до 10 ноября продлили срок содержания под стражей в рамках уголовного дела о растлении малолетних. На тот же срок останется в СИЗО и Дарья Филичкина, которую следствие обвиняет в сводничестве Ходоровского с несовершеннолетними, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда Челябинска.
Напомним, что 72-летнего гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината задержали 11 июня, ему предъявили обвинение по статье 135 УК РФ «Развратные действия с лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста».
В тот же день полиция задержала и 23-летнюю Дарью Филичкину, у которой в телефоне якобы нашли визуальные доказательства сексуальных утех Ходоровского с детьми. По имеющейся информации, в юности она сама состояла с ним в интимной связи, а потом переквалифицировалась в сутенерши.
Адвокат Ходоровского пытался добиться смягчения меры пресечения для своего подзащитного, но безуспешно.