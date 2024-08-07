Гендиректора ЧЭМК оставили под стражей по делу о растлении малолетних

В тот же день полиция задержала и 23-летнюю Дарью Филичкину, у которой в телефоне якобы нашли визуальные доказательства сексуальных утех Ходоровского с детьми. По имеющейся информации, в юности она сама состояла с ним в интимной связи, а потом переквалифицировалась в сутенерши.