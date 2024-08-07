В Воронеже отец похитил с площадки 10-летнюю дочь, с матерью которой он разведен

Во вторник, 6 августа, в Воронеже с детской площадки многоквартирного дома № 131 по улице 9 Января пропала 10-летняя девочка. Об этом в полицию сообщила мать ребенка. В соцсетях также появилась информация, что ребенка похитил неизвестный мужчина.
В тот же день мать девочки снова пришла в полицию и рассказала, что к похищению ребенка может иметь отношение ее отец. Очевидцы сообщили, как ребенка с площадки увел мужчина, по описаниям похожий на ее отца.
В пресс-службе полиции уточнили, что родители девочки находятся в разводе и порядок общения их с ребенком судом не определен. Оперативники срочно связались в отцом и тот подтвердил, что дочь находится у него.