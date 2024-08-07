Российские военные пресекли продвижение ВСУ вглубь Курской области

За сутки ВСУ потеряли до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, 31 боевую бронированную машину, включая 12 машин «Козак» и два «Страйкера», инженерную машину разграждения и шесть автомобилей.