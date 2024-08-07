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Российские военные пресекли продвижение ВСУ вглубь Курской области

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. На Курском направлении не допустили продвижения ВСУ вглубь территории России, сообщило Минобороны. Операция по уничтожению формирований ВСУ в приграничных районах Курской области продолжается, сообщило в среду министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

Ночью военные и пограничники продолжали уничтожать формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к границе с Украиной.

«Нанесено поражение <…> резервам (противника. — Прим. ред.) в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области», — добавили в министерстве.

За сутки ВСУ потеряли до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, 31 боевую бронированную машину, включая 12 машин «Козак» и два «Страйкера», инженерную машину разграждения и шесть автомобилей.

Также уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1», установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — подчеркнули в Минобороны.

Украинские военные начали попытки прорваться через границу в Суджанском и Кореневском районах Курской области накануне утром. Атаку отразили российские военные и пограничники.

Также украинские боевики ведут массированные обстрелы приграничных населенных пунктов.