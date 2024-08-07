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Воронежская область готова оказать помощь переживающим атаки ВСУ курянам

Воронежский губернатор обещал всевозможное содействие приграничному региону.

Источник: мэрия Воронежа

Губернатор Воронежской области выразил соболезнования родным и близким погибших в Курской области после атак украинских боевиков, пытавшихся прорваться в регион. Александр Гусев пообещал помощь соседям.

— Воронежская область готова оказать курянам любую необходимую помощь. Наши оперативные службы находятся в состоянии повышенной готовности, — отметил глава Воронежской области.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал об атаке утром 7 августа вражеских дронов на Воронеж. Пострадал один человек, 22 квартиры и 38 машин, власти устраняют последствия налета БПЛА.