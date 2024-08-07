МАК займётся расследованием авиакатастрофы, в которой погибли омичи

Пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко в официальном Telegram-канале сообщил, что расследованием крушения легкомоторного самолёта займётся Межгосударственный авиационный комитет.
Также Кореняко отметил, что в расследовании будут участвовать специалисты Дальневосточного МТУ Росавиации. Ключевой целю расследования является установление причин катастрофы, а также предотвращение её повторения в будущем.
Ранее мы сообщали, что самолёт обнаружили 2,5 км севернее посадочной площадки Новороссия на сопке Стеклянная Шкотовского района Приморского края.