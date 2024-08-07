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МАК займётся расследованием авиакатастрофы, в которой погибли омичи

Тела погибших пилотов нашли сегодня.

Источник: Следственный комитет РФ

Пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко в официальном Telegram-канале сообщил, что расследованием крушения легкомоторного самолёта займётся Межгосударственный авиационный комитет.

Также Кореняко отметил, что в расследовании будут участвовать специалисты Дальневосточного МТУ Росавиации. Ключевой целю расследования является установление причин катастрофы, а также предотвращение её повторения в будущем.

Ранее мы сообщали, что самолёт обнаружили 2,5 км севернее посадочной площадки Новороссия на сопке Стеклянная Шкотовского района Приморского края.