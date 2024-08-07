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Армия России нанесла удары по резервам ВСУ в Сумской области

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли поражение резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области Украины. Об этом 7 августа сообщило Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Уточняется, что уничтожение противника ведется совместно с пограничными органами ФСБ России.

«Нанесено поражение его резервам в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области», — уточнили в российском ведомстве.

За минувшие сутки в регионе в районе границы ВСУ потеряли до 260 человек. В этом же районе уничтожены семь танков противника.

Ранее в среду в николаевском подполье сообщили, что ВСУ в составе свыше 400 военных попали под удар российской армии в Сумской области. Удары по Сумской области и по Сумам был нанесен ночью и утром.

Также в среду ВС России нанесли удар в Киевской области в районе арсенала и базы ВСУ, где могли обучаться более 1 тыс. военных. Детонация в месте удара продолжалась около получаса.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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