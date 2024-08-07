Отдых закончился ДТП. Авто с пятью детьми в салоне перевернулось в Тулунском районе

Серьезное ДТП произошло на трассе А-331 «Вилюй» в Тулунском районе. Многодетная семья возвращалась в родной Тулун с отдыха, когда машину марки «Тойота Королла» занесло. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Госавтоинспекции региона 38-летний мужчина, который управлял авто, был пьян. Он не справился с управлением из-за чего транспортное средство перевернулось. В салоне находились его жена и пятеро детей.