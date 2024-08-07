Отдых закончился ДТП. Авто с пятью детьми в салоне перевернулось в Тулунском районе

Серьезное ДТП произошло на трассе А-331 «Вилюй» в Тулунском районе. Многодетная семья возвращалась в родной Тулун с отдыха, когда машину марки «Тойота Королла» занесло. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Госавтоинспекции региона 38-летний мужчина, который управлял авто, был пьян. Он не справился с управлением из-за чего транспортное средство перевернулось. В салоне находились его жена и пятеро детей.
— В результате аварии, двое детей в возрасте трех и 12 лет получили травмы. Причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются.
Подросток вместе с маленьким братом был доставлен в больницу. Как пояснили в прокуратуре области, на родителей были составлены протоколы об административном нарушении. Правоохранители взяли на себя контроль за организованной полицейскими проверкой.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшете вандалы повредили табличку о Шишкинских партизанах. Место отдыха оборудовано камерами, поэтому поисками хулиганов уже занялись.