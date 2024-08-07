Мужчина с ножом вымогал деньги у пенсионерки в Островецком районе

Вечером 3 августа к 79-летней жительнице агрогородка Ворняны Островецкого района пришел 34-летний мужчина. Он попросил у пенсионерки денег на алкоголь, однако женщина ему отказала.



Незваный гость продолжал настаивать и в итоге схватил кухонный нож, угрожая расправиться с дочерью хозяйки дома. Когда мужчина приставил нож к шее дочери и потребовал Br100, пенсионерка решила не рисковать и отдала ему деньги. После этого злоумышленник ушел с добычей и прихватил с собой нож.



Сообщение о преступлении поступило в Островецкий РОВД. Правоохранители нашли подозреваемого в доме местного жителя. Он был сильно пьян, при себе имел забранный нож и похищенные деньги.



В выдыхаемом воздухе у задержанного зафиксировали 3,1 промилле алкоголя. Его действия Островецким районным отделом Следственного комитета квалифицированы по статье «Вымогательство, совершенное под угрозой убийства или причинения тяжкого телесного повреждения». Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.