С начала купального сезона в Беларуси утонули 187 человек

«Лето выдалось очень жарким — в плане температурных рекордов и в плане работы спасателей. Второй год проводим информационную кампанию под девизом “Помните, вас ждут на берегу живым”. К сожалению, в этом году наблюдаем определенный рост количества погибших», — отметил Максим Клочко.



Отдельно он остановился на случаях, когда жертвами воды стали дети. Они произошли в Брестской, Гомельской и Минской областях. Так, 12 июля подросток 2007 года рождения в Гомельском районе, купаясь, запаниковал и начал тонуть. Еще одно ЧП произошло в Борисове 11 июля. Две подружки пришли позагорать на берег Березины в место, которое не предназначено для купания. Зайдя на мелководье, чтобы ополоснуть ноги, они угодили в подводную яму. Одну из девочек удалось спасти.



«По каждому случаю гибели трагических последствий можно было избежать. Сказался человеческий фактор», — отметил Максим Клочко.



Удалось предупредить детскую гибель в Витебской и Гродненской областях, а также в Минске.



Всего в текущем году с водоемов страны не вернулись живыми 245 человек, из которых 87 (35,5%) находились в состоянии алкогольного опьянения. В числе основных причин утопления, кроме употребления спиртных напитков, — неумение купаться, недосмотр взрослых.



Максим Клочко отметил, что МЧС усилило информационную работу с населением. Специалисты посещают места отдыха у воды, предупреждают о рисках, задействуют авиацию для обнаружения стихийных мест купания, чтобы оперативно принять меры. Также министерство инициировало кампанию по обучению молодежи плаванию. В ней приняли участие около 20 тыс. детей.