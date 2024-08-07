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В области Абай горел сухостой на 7000 га

В области Абай потушено загорание сухостоя, передает DKnews.kz.

В Урджарском районе на открытой территории произошло загорание сухой травы на площади 7000 га.

Несмотря на то, что тушение было затруднено погодными условиями, сложным рельефом местности и по большей части производилось в пешем порядке, пожар полностью ликвидирован через двое суток.

В ликвидации пожара были задействованы 134 человека и 19 единиц техники ДЧС, воинской части 6833 МЧС РК и местных исполнительных органов, а также применялся беспилотный летательный аппарат для аэровизуального обследования.

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