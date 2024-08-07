В области Абай горел сухостой на 7000 га

В Урджарском районе на открытой территории произошло загорание сухой травы на площади 7000 га.
Несмотря на то, что тушение было затруднено погодными условиями, сложным рельефом местности и по большей части производилось в пешем порядке, пожар полностью ликвидирован через двое суток.
В ликвидации пожара были задействованы 134 человека и 19 единиц техники ДЧС, воинской части 6833 МЧС РК и местных исполнительных органов, а также применялся беспилотный летательный аппарат для аэровизуального обследования.