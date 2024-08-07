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ВС России поразили украинский нефтеперерабатывающий завод

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российские войска поразили нефтеперерабатывающий завод, снабжавший топливом технику ВСУ, пункт временной дислокации иностранных наемников, ПВО сбила 11 реактивных снарядов HIMARS и зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены нефтеперерабатывающий завод, снабжавший топливом технику ВСУ, пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 153 районах», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, средства ПВО за сутки сбили 11 реактивных снарядов HIMARS производства США, зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot производства США и 87 беспилотных летательных аппаратов, из них 41 — вне зоны проведения спецоперации.