ВС России поразили украинский нефтеперерабатывающий завод

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены нефтеперерабатывающий завод, снабжавший топливом технику ВСУ, пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 153 районах», — говорится в сводке министерства.