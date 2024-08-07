Что известно об операции против формирований ВСУ в Курской области

ТАСС собрал основную информацию о происходящем в регионе.
Боестолкновения у границы.
Российские войска и пограничные органы ФСБ РФ в течение ночи продолжили уничтожение украинских формирований у границы в Курской области после массированной атаки ВСУ, которая началась 6 августа, сообщили в Минобороны РФ.
Операция по уничтожению формирований противника продолжается, продвижения ВСУ вглубь территории России не допущено.
Нанесено поражение резервам ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области.
Российские средства ПВО сбили более 20 БПЛА над территорией региона и несколько ракет.
В результате атак в Курской области 5 человек погибли и 24 пострадали.
Потери ВСУ.
Потери ВСУ в районе курской госграницы за сутки составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе 7 танков, 8 бронетранспортеров, 3 боевые машины пехоты, 31 боевая бронированная машина.
Также уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы.
Помощь жителям.
С обстреливаемых территорий вывезли более 200 человек, еще 1 тыс. уехали на личном транспорте, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
Более 2,5 тыс. мест дополнительно развернули в ПВР за ночь в Курской области, в них размещены 302 человека, в том числе более 120 детей.
Врио губернатора сообщил, что ночью по телефону доложил оперативную обстановку президенту РФ Владимиру Путину, глава государства держит ситуацию на личном контроле.
Орловская область приняла первую группу эвакуированных жителей приграничных районов Курской области. О готовности оказать помощь Курской области заявили регионы Уральского федерального округа, а также Воронежская и Московская области.
В Курскую область выехали медики из Москвы и Петербурга, федеральный центр выделяет Курской области дополнительные средства.
На Красной площади Курска работает мобильный пункт сдачи крови для пострадавших.
Народный фронт начал сбор средств для российских военнослужащих, которые отражают атаки ВСУ в Курской области.
«Единая Россия» доставит гуманитарную помощь курянам, которые находятся в пунктах временного размещения из-за обстрелов.
Реакция на попытку прорыва ВСУ.
Действия ВСУ обречены, а для захвата Курской АЭС у них нет никаких средств, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
Владимир Зеленский отправил граждан Украины «на мясорубку» в Курской области, чтобы «под шумок» продлить мобилизацию еще на три месяца, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.