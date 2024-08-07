Что известно об операции против формирований ВСУ в Курской области

Российские войска не допустили прорыва ВСУ вглубь территории РФ, операция по уничтожению украинских формирований в районе госграницы в Курской области продолжается, сообщили в Минобороны. Как рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов, он доложил об обстановке в Курской области президенту России Владимиру Путину, который пообещал оказать поддержку «по всем направлениям». Глава государства держит ситуацию на личном контроле.