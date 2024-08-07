Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области мужчина из ревности жестоко убил соперника и возлюбленную

В Челябинской области мужчина из ревности жестоко убил соперника и возлюбленную, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что все произошло в поселке Межевой (Саткинский район).

Предварительно установлено, что в ночь на 30 июля в квартире одного из домов по улице Карла Маркса между знакомыми во время употребления спиртных напитков на фоне ревности начался конфликт.

Злоумышленик нанес 47-летнему сопернику множественные удары кулаком и табуретом по голове и туловищу, а также не менее пяти ударов рукой по голове и туловищу 45-летней женщины, после чего скрылся. Потерпевшие скончались на месте.

«Во взаимодействии следователя СК России, оперативных сотрудников территориального отдела полиции ГУ МВД России по Челябинской области преступление раскрыто в кратчайшие сроки», — уточнили в региональном следственном управлении.

Фигуранту предъявлено обвинение по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, назначен комплекс судебных экспертиз.