Трое волгоградцев заразились лихорадкой Западного Нила

Жителям напоминают, что лихорадка западного Нила — опасное заболевание, которое поражает центральную нервную систему. Переносчиками инфекции часто являются комары, клещи, птицы и грызуны. После укусов при ухудшении самочувствия лучше сразу обратиться за медицинской помощью.