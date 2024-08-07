Трое волгоградцев заразились лихорадкой Западного Нила

7 августа Роспотребнадзор сообщил о случаях заражения лихорадкой Западного Нила среди жителей Волгоградской области. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, три человека подхватили опасный вирус. Волгоградцев предупреждают, что в регионе находится природный очаг ЛЗН.
— Статистика не превышает среднемноголетний уровень. Два случая зарегистрировано среди жителей Волгограда, один завозной из Астраханской области, — уточнили в Роспотребнадзоре.
Жителям напоминают, что лихорадка западного Нила — опасное заболевание, которое поражает центральную нервную систему. Переносчиками инфекции часто являются комары, клещи, птицы и грызуны. После укусов при ухудшении самочувствия лучше сразу обратиться за медицинской помощью.