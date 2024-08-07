Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Актюбинской области

«В результате ДТП водитель Toyota и пять его пассажиров скончались на месте ДТП, в том числе трое детей. По предварительным данным, дети с родителями направлялись в другую область на соревнования по футболу. О проведении мероприятия государственным органам (отделу образования, управлению образования и полиции) не сообщалось», — уточнили в ДП региона.