Вполне возможно, что у российских граждан появятся вопросы к разведке. Если подразделения ВСУ внезапно атаковали российские подразделения, дислоцированные на государственной границе, то где разведывательные данные о том, что подобное нападение готовится? А если бы они были, то, по идее, ВС РФ надо было сорвать готовящееся наступление противника нанесением массированных огневых ударов. То есть вскрыли подготовку, обнаружили сосредоточение войск (сил) ВСУ, снесли огнем всех средств поражения противника до уровня плинтуса. Тогда группировки ВСУ на этапе только подготовки к вторжению должны были подвергнуться столь огневому поражению. Им должны были нанести значительные потери, которые отбили бы любые намерения украинского руководства о сколько-нибудь активных действиях. По каким-то причинам этого не произошло.