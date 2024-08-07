«Пока отходит от операции»: как чувствует себя избитый в Крыму боксер Дмитрий Двали

Вся страна переживает за здоровье чемпиона Европы и России по боксу Дмитрия Двали. 23-летнего спортсмена жестоко избили на набережной Феодосии 28 июля 2024, когда он заступился за парнишку, которого колошматила целая толпа. Изверги серьезно повредили ему глаз, и врачи делают все, чтобы сохранить боксеры полноценное зрение. На ринг Дмитрий сможет вернуться, только если у него будут «рабочими» оба глаза.
«Вчера, 6 августа, Диме успешно провели операцию. Все прошло в штатном режиме, говорить же о результатах еще рано, время покажет. Клиника, где сделали операцию — одна из самых серьезных в Москве, и, как мне сказали, там все расходы по лечению взяли на себя. Как Дима себя чувствует? Пока отходит от операции, я еще с ним не разговаривал», — поделился с КП-Крым главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов.
Главный тренер также сообщил, что медицинская помощь потребовалась и товарищу Дмитрия Двали, который был вместе с ним: «У него серьезный перелом руки — врачам пришлось вставлять спицу».
Закаленный жизнью и спортом боксер не смог сдержать эмоций:
«Уму непостижимо! Как такое может быть! Ребята приехали в Крым проводить мастер-класс среди детей — 10-летних спортсменов и попали в такое ЧП, а ведь впереди чемпионат мира и куча соревнований!».
Он отметил, что руководители Федерации бокса России, как только узнали о случившемся, тут же начали помогать попавшему в беду спортсмену. Команда тоже всеми силами поддерживает Дмитрия Двали.
«Дима и человек очень хороший, достойный, каких очень-очень мало, и один из лучших боксеров страны. Брат у него тоже боксер — мастер спорта, вторым стал на первенстве России».
У Дмитрия Двали не только в спорте, но и в личной жизни все на «пять».
«В Дагестан на свадьбу к нашему чемпиону мира и двукратному чемпиону России Шарабутдину Атаеву вместе ездили, и Дима был со своей избранницей. Хорошая пара, смотреть приятно».
Напомним, девятерых отморозков, которые искалечили спортсмена, поймали и посадили в СИЗО. Оказалось, что эта банда держала в страхе всю Феодосию. На свободу они, скорее всего, выйдут лет через десять, потому что уголовное дело завели статье — покушение на убийство.