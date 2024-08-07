«Пока отходит от операции»: как чувствует себя избитый в Крыму боксер Дмитрий Двали

«Вчера, 6 августа, Диме успешно провели операцию. Все прошло в штатном режиме, говорить же о результатах еще рано, время покажет. Клиника, где сделали операцию — одна из самых серьезных в Москве, и, как мне сказали, там все расходы по лечению взяли на себя. Как Дима себя чувствует? Пока отходит от операции, я еще с ним не разговаривал», — поделился с КП-Крым главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов.