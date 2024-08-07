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Тела еще двух детей извлекли из салона покореженного авто в Актюбинской области

Тела еще двух детей извлекли из салона автомобиля Toyota Ipsum, который сегодня утром столкнулся с грузовиком на автодороге Самара-Шымкент, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.

Источник: ДП Актюбинской области

«В итоге в результате аварии погиб водитель минивэна и семь пассажиров, среди которых пятеро детей. На месте дорожно-транспортного происшествия продолжаются следственные мероприятия», — отметили в ДП Актюбинской области.

Напомним, сегодня, 7 августа, примерно в 10 часов 10 минут на 862 км автодороги Самара-Шымкент на территории Хромтауского района произошло ДТП с участием грузовика MAN и Toyota Ipsum.

По первоначальным данным ДП Актюбинской области, в результате аварии водитель Toyota Ipsum и 5 его пассажиров скончались на месте происшествия, в том числе трое детей. Предварительно, несовершеннолетние с родителями направлялись в другую область на соревнования по футболу. Об этом государственные органы в известность поставлены не были.