Тела еще двух детей извлекли из салона покореженного авто в Актюбинской области

«В итоге в результате аварии погиб водитель минивэна и семь пассажиров, среди которых пятеро детей. На месте дорожно-транспортного происшествия продолжаются следственные мероприятия», — отметили в ДП Актюбинской области.
Напомним, сегодня, 7 августа, примерно в 10 часов 10 минут на 862 км автодороги Самара-Шымкент на территории Хромтауского района произошло ДТП с участием грузовика MAN и Toyota Ipsum.
По первоначальным данным ДП Актюбинской области, в результате аварии водитель Toyota Ipsum и 5 его пассажиров скончались на месте происшествия, в том числе трое детей. Предварительно, несовершеннолетние с родителями направлялись в другую область на соревнования по футболу. Об этом государственные органы в известность поставлены не были.