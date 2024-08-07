«Приблизились к историческому максимуму!»: Синоптики рассказали, какие рекорды ставила погода в июле в Иркутской области

— В Иркутске максимальная температура за месяц была отмечена +34,4. Максимум был зафиксирован в 1901-м году +36,5. Самым жарким днем стало 2 июля, тогда температура приблизилась к историческому максимуму. Действительно месяц был аномальный на два-три градуса выше нормы, в северных районах на четыре градуса выше, — рассказала замначальника Иркутского Гидрометцентра Наталья Домбровская.