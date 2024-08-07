«Приблизились к историческому максимуму!»: Синоптики рассказали, какие рекорды ставила погода в июле в Иркутской области

Лето 2024 года порадовало жителей Иркутской области высокими температурами. Правда, не все эту радость разделили. Знойный июль успел измотать жителей областного центра. А ведь погода лишь пыталась побить свои собственные рекорды. Заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Наталья Домбровская рассказала корреспонденту КП-Иркутск о погодных достижениях июля.
— В Иркутске максимальная температура за месяц была отмечена +34,4. Максимум был зафиксирован в 1901-м году +36,5. Самым жарким днем стало 2 июля, тогда температура приблизилась к историческому максимуму. Действительно месяц был аномальный на два-три градуса выше нормы, в северных районах на четыре градуса выше, — рассказала замначальника Иркутского Гидрометцентра Наталья Домбровская.
Погоде в столице региона не удалось побить рекорд, а вот температуры в поселке Мамакан Бодайбинского района установили новый исторический максимум +38,7. Разница с показателями 1986 года составила всего 0,1 градуса, тем не менее планка обновилась.
— С жарой была сопряжена бурная теплопередача, которая проявлялась локальными грозовыми дождями. Также она способствовала появлению града со шквалистым усилением ветра, — отметили в Иркутском Гидрометцентре.
За жару в июле следует благодарить юго-западные раскаленные потоки, которые пришли в Иркутскую область из Казахстана. Аномальное тепло повлияло на формирование некоторых культур, а именно картофеля.
— Десятисантиметровый слой почвы при такой жаре очень хорошо прогревался, что не очень благоприятно для картофеля. Он переносит жару стрессово, поэтому преобладание повышенного температурного режима осложняло период клубнеобразования, — пояснила Наталья Домбровская.
Что касается остальных растений, то по словам синоптиков чувствовали они себя вполне комфортно. Земля была достаточно прогрета и наполнена влагой. Конец статистически самого жаркого месяца лета был щедр на осадки.
— Они выпадали на протяжении всего месяца. Наиболее интенсивные были 21−24 июля. Суточный максимум осадков достигал 10−25 мм. В Черемховском районе — 127 мм за сутки. В среднем месячное количество осадков составило 60−160 мм. Местами норма осадков превысила значение в три раза, — поделилась замначальника областного Гидрометцентра.
Хоть июль и считается самым жарким месяцем, это подтвердили синоптики, у погоды иногда случаются оплошности. Так, в 2022 году температуры смогли приблизиться только к историческому минимуму.