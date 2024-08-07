В МВД сообщили подробности ДТП, вызвавшего пробку на Западном обходе Перми

В УМВД России по Перми сайту perm.aif.ru сообщили, что авария произошла в 6:15 часов утра 7 августа. Автомобиль Митсубиси двигался по Западному обходу со стороны шоссе Космонавтов. В районе дома по улице 2-й Казанцевской водитель 1971 года рождения не предоставил преимущество КамАЗу. В результате легковое авто врезалось в грузовик, которым управлял мужчина 1960 года рождения.