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В МВД сообщили подробности ДТП, вызвавшего пробку на Западном обходе Перми

Из-за аварии возникла 6-километровая пробка.

Подробности ДТП, которое вызвало пробку на Западном обходе Перми, сообщили сайту perm.aif.ru в городском УМВД.

Речь идёт об аварии, которая произошла в краевой столице утром 7 августа. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что ДТП с легковым авто и грузовиком затруднило движение на Западном обходе Перми. Длина дорожного затора превысила шесть километров. Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в полиции.

В УМВД России по Перми сайту perm.aif.ru сообщили, что авария произошла в 6:15 часов утра 7 августа. Автомобиль Митсубиси двигался по Западному обходу со стороны шоссе Космонавтов. В районе дома по улице 2-й Казанцевской водитель 1971 года рождения не предоставил преимущество КамАЗу. В результате легковое авто врезалось в грузовик, которым управлял мужчина 1960 года рождения.

«В результате аварии никто из людей не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка», — рассказали perm.aif.ru в пермском УМВД.

Сейчас правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.