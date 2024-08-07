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Мужчина утонул в неэксплуатируемом питьевом колодце в Островецком районе

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Островецком районе в неэксплуатируемом питьевом колодце утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Источник: Соцсети

6 августа в 17.30 в МЧС поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в неэксплуатируемом питьевом колодце (глубина 10 м) в д. Яцкуны. Спасатели извлекли из колодца гражданина 1961 года рождения, пенсионера.

Как уточнили в ОСВОДе, инцидент произошел на территории заброшенного домовладения. «Мужчина уехал на автомобиле в лесной массив для сбора грибов. На связь с родственниками не выходил, после чего они обратились в РОВД для поисково-разыскных мероприятий», — отметили в ОСВОДе. Обстоятельства утопления устанавливаются.

несчастный случай