Управляющая частной клиники в Перми потушила пожар и спасла пациентов

Вчера, 6 августа, в частной клинике Перми, расположенной на улице Пушкина произошел пожар. Всех пациентов удалось успешно вывести. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
«Во время приема пациента врач заметила искры, оплавление электросветильника и моментально эвакуировала пациентов. Управляющая клиники не растерялась и ликвидировала возгорание порошковым огнетушителем» — сообщили спасатели.
На место прибыли огнеборцы, которые проверили помещение на наличие скрытых очагов горения. 19 человек были успешно эвакуированы сотрудниками медицинского учреждения.