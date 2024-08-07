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Управляющая частной клиники в Перми потушила пожар и спасла пациентов

В результате пожара никто не пострадал.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю

Вчера, 6 августа, в частной клинике Перми, расположенной на улице Пушкина произошел пожар. Всех пациентов удалось успешно вывести. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Во время приема пациента врач заметила искры, оплавление электросветильника и моментально эвакуировала пациентов. Управляющая клиники не растерялась и ликвидировала возгорание порошковым огнетушителем» — сообщили спасатели.

На место прибыли огнеборцы, которые проверили помещение на наличие скрытых очагов горения. 19 человек были успешно эвакуированы сотрудниками медицинского учреждения.

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