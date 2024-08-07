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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Волгоградской области

Минздрав: трое пострадавших в ДТП под Волгоградом находятся в тяжелом состоянии.

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Одиннадцать человек, пострадавших в ДТП с автобусом в Волгоградской области, госпитализированы, состояние троих из них тяжелое, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

«В результате ДТП с автобусом в Волгоградской области травмы получили 20 человек, в том числе трое детей. 11 пострадавших госпитализированы, состояние троих из них оценивается как тяжелое», — говорится в сообщении.

Отмечается, что девять человек, в том числе трое детей, получили медицинскую помощь амбулаторно. Кроме того, организованы телемедицинские консультации с федеральными медицинскими организациями.

«Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России», — уточнили в сообщении.