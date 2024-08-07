Мужчина погиб при столкновение «Тойоты Калдины» и «Жигулей» в Иркутском районе

Отечественное авто и японская иномарка столкнулись 7 августа в Иркутском районе. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции областного центра, ДТП произошло на 34 км трассы «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово». Происшествие закончилось летально для одного из пассажиров.