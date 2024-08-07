Мужчина погиб при столкновение «Тойоты Калдины» и «Жигулей» в Иркутском районе

Отечественное авто и японская иномарка столкнулись 7 августа в Иркутском районе. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции областного центра, ДТП произошло на 34 км трассы «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово». Происшествие закончилось летально для одного из пассажиров.
— Водитель автомобиля «ВАЗ-2105», следуя из областного центра, в районе заправки в селе Оёк выехал на встречную полосу, где врезался в «Тойоту Калдину». В результате столкновения пассажир отечественной легковушки скончался до прибытия медиков, — пояснили инспекторы.
В больницу госпитализировали трех взрослых и одного ребенка. Теперь правоохранители проводят проверку и выясняют причины аварии.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что авто с многодетной семьей перевернулось в Тулунском районе. Медицинская помощь потребовалась двум детям в возрасте трех и 12 лет.