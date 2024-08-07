Обвиняемая в госизмене Карелина признала вину

«Свою вину признает, да», — сказал юрист после второго заседания в Свердловском областном суде.
Мушаилов уточнил, что на 8 августа запланированы прения, последнее слово и вынесение приговора.
Он отказался сообщить, сколько денег Карелина перевела на помощь ВСУ.
Гособвинитель пояснил журналистам, что сможет озвучить свою позицию только после приговора.
В суд в качестве слушателя пришел генеральный консул США Стюарт Уилсон, но из-за закрытости процесса он вместе с представителями СМИ находился далеко за пределами зала — вход туда огородили сигнальной лентой, выставив конвой.
О задержании в Екатеринбурге 33-летней жительницы Лос-Анджелеса стало известно в феврале. В ФСБ заявили, что она причастна к оказанию финансовой помощи Украине, девушке предъявили обвинение в госизмене, ее арестовали.
В пресс-службе Свердловского облсуда уточнили, что Карелина перевела деньги одной из украинских организаций.
Ее дело рассматривает судья Андрей Минеев, который ранее приговорил к 16 годам колонии за шпионаж репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича.