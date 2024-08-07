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Обвиняемая в госизмене Карелина признала вину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Гражданка России и США Ксения Карелина, которую обвиняют в госизмене за перевод денег на нужды украинской армии, признала свою вину, сообщил адвокат Михаил Мушаилов.

Источник: © РИА Новости

«Свою вину признает, да», — сказал юрист после второго заседания в Свердловском областном суде.

Мушаилов уточнил, что на 8 августа запланированы прения, последнее слово и вынесение приговора.

Он отказался сообщить, сколько денег Карелина перевела на помощь ВСУ.

Гособвинитель пояснил журналистам, что сможет озвучить свою позицию только после приговора.

В суд в качестве слушателя пришел генеральный консул США Стюарт Уилсон, но из-за закрытости процесса он вместе с представителями СМИ находился далеко за пределами зала — вход туда огородили сигнальной лентой, выставив конвой.

О задержании в Екатеринбурге 33-летней жительницы Лос-Анджелеса стало известно в феврале. В ФСБ заявили, что она причастна к оказанию финансовой помощи Украине, девушке предъявили обвинение в госизмене, ее арестовали.

В пресс-службе Свердловского облсуда уточнили, что Карелина перевела деньги одной из украинских организаций.

Ее дело рассматривает судья Андрей Минеев, который ранее приговорил к 16 годам колонии за шпионаж репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

расследование