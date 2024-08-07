Мигранта, сбившего двоих мальчиков под Новосибирском, отправили в СИЗО

Суд избрал меру пресечения мигранту, которого обвиняют в применении оружия в кафе. Ранее этот же мужчина сбил на «Лексусе» двоих детей. По последнему делу с ним проходит еще один установленный фигурант.
— 2 июня в ночное время Э. Амиров, Д. Недосекин и неустановленные лица, находясь у кафе «Жасмин» в городе Тогучин, под надуманным предлогом спровоцировали конфликт, в ходе которого причинили потерпевшим телесные повреждения, — сообщило Управление судебного департамента Новосибирской области.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ.
В итоге Тогучинский районный суд, рассмотрев все доводы следствия, отправил обоих в СИЗО до 4 октября текущего года.
Напомним, мигранта уже задерживали после ДТП 21 июля, в ходе которого он сбил в Тогучине детей на мопеде. Тогда под стражу его заключать не стали: в суде сочли, что виновник аварии не будет скрываться от органов следствия и не станет совершать других преступных действий.
Параллельно с этим проходила информация, что знакомые мигранта активно пытаются повлиять на ход расследования.