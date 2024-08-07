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Мигранта, сбившего двоих мальчиков под Новосибирском, отправили в СИЗО

После ДТП он устроил конфликт в кафе.

Источник: Управление судебного департамента Новосибирской области

Суд избрал меру пресечения мигранту, которого обвиняют в применении оружия в кафе. Ранее этот же мужчина сбил на «Лексусе» двоих детей. По последнему делу с ним проходит еще один установленный фигурант.

— 2 июня в ночное время Э. Амиров, Д. Недосекин и неустановленные лица, находясь у кафе «Жасмин» в городе Тогучин, под надуманным предлогом спровоцировали конфликт, в ходе которого причинили потерпевшим телесные повреждения, — сообщило Управление судебного департамента Новосибирской области.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ.

В итоге Тогучинский районный суд, рассмотрев все доводы следствия, отправил обоих в СИЗО до 4 октября текущего года.

Напомним, мигранта уже задерживали после ДТП 21 июля, в ходе которого он сбил в Тогучине детей на мопеде. Тогда под стражу его заключать не стали: в суде сочли, что виновник аварии не будет скрываться от органов следствия и не станет совершать других преступных действий.

Параллельно с этим проходила информация, что знакомые мигранта активно пытаются повлиять на ход расследования.