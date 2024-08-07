Мигранта, сбившего двоих мальчиков под Новосибирском, отправили в СИЗО

Напомним, мигранта уже задерживали после ДТП 21 июля, в ходе которого он сбил в Тогучине детей на мопеде. Тогда под стражу его заключать не стали: в суде сочли, что виновник аварии не будет скрываться от органов следствия и не станет совершать других преступных действий.