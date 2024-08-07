Приговор — 15 лет лишения свободы. Такое наказание понесет пойманный на взятке прокурор Каганского района

В феврале этого года прокурора Каганского района Баходира Гуломова задержали по подозрению в получении крупной взятки.
Месяцем ранее Гуломов пообещал одному из учредителей предприятия Kogon Yog' Ekstraksiya zavodi, что может помочь избежать ему уголовной ответственности. За это прокурор запросил 100 тысяч долларов.
Позже Гуломов заявил этому же гражданину, что поможет избежать ответственности еще четырем сотрудникам его предприятия, запросив за свои услуги дополнительно 100 тысяч долларов.
Бывший страж законности и его сообщники успели получить 44 тысячи долларов из оговоренной суммы. Учредитель предприятия обратился в правоохранительные органы. Баходира Гуломова задержали во время получения оставшейся части денег.
Суд признал его виновным по пункту «а» части 4 статьи 168 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») и пункту «а» части 3 статьи 211 («Дача взятки в особо крупном размере») Уголовного кодекса и вынес наказание в виде лишения свободы на 15 лет.
Его сообщников приговорили к 11 и 12 годам заключения.