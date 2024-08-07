Как воронежцам получить компенсацию за разбитый осколками БПЛА автомобиль

Мэрия Воронежа дала инструкцию, как получить компенсацию за поврежденный из-за падения БПЛА автомобиль. Как писал сайт VRN.KP.RU, утром 7 августа в результате падения двух сбитых дронов их фрагменты повредили 38 машин.
— Компенсацию можно оформить в управе района. Здесь подскажут, как зафиксировать все повреждения автомобиля. Потом необходимо обратиться в отдел полиции за документами о факте и месте случившегося. Затем с подтверждением о наличии заявления в полицию собственник обращается в управу района. После проведения управой независимой экспертизы пострадавшие смогут получить возмещение, — отметили в администрации города.
Звонить по телефонам: 249−42−75 — управа Левобережного района, 252−42−08 — управа Центрального района.