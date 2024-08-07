Как воронежцам получить компенсацию за разбитый осколками БПЛА автомобиль

— Компенсацию можно оформить в управе района. Здесь подскажут, как зафиксировать все повреждения автомобиля. Потом необходимо обратиться в отдел полиции за документами о факте и месте случившегося. Затем с подтверждением о наличии заявления в полицию собственник обращается в управу района. После проведения управой независимой экспертизы пострадавшие смогут получить возмещение, — отметили в администрации города.