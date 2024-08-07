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Как воронежцам получить компенсацию за разбитый осколками БПЛА автомобиль

Чиновники разъяснили потерпевшим порядок действий.

Источник: мэрия Воронежа

Мэрия Воронежа дала инструкцию, как получить компенсацию за поврежденный из-за падения БПЛА автомобиль. Как писал сайт VRN.KP.RU, утром 7 августа в результате падения двух сбитых дронов их фрагменты повредили 38 машин.

— Компенсацию можно оформить в управе района. Здесь подскажут, как зафиксировать все повреждения автомобиля. Потом необходимо обратиться в отдел полиции за документами о факте и месте случившегося. Затем с подтверждением о наличии заявления в полицию собственник обращается в управу района. После проведения управой независимой экспертизы пострадавшие смогут получить возмещение, — отметили в администрации города.

Звонить по телефонам: 249−42−75 — управа Левобережного района, 252−42−08 — управа Центрального района.