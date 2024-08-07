Нападение ВСУ на Курскую область. Главное к этому часу

Главное к 18:00 мск.
Глава Генштаба Валерий Герасимов 7 августа днем доложил Владимиру Путину, что продвижение украинских подразделений, которые находятся на территории Курской области, вглубь территории России остановлено. По его данным, ВСУ привлекли до 1 тыс. человек к атаке на Курскую область «с целью захвата участка Суджанского района». Потери ВСУ Герасимов оценил в 315 человек (в том числе около 100 убитых) и 54 единицы бронетехники (в том числе семь танков). «Операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу», — заверил глава Генштаба.
Минобороны России в 12:30 мск 7 августа сообщило, что боевые действия «в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе», продолжаются уже сутки. В какие именно районы прорвались украинские военные, в ведомстве не уточнили.
Ситуацию в Курской области прокомментировал Владимир Путин. Президент сделал короткое заявление перед началом совещания с членами правительства. Атаку ВСУ на российский регион Путин назвал «масштабной провокацией». По его словам, Киев «ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи».
Врио главы Курской области Алексей Смирнов доложил президенту об обстановке, назвав ее «контролируемой». По его словам, из зоны боевых действий вывезены 200 человек. Автобусами и на личном транспорте с обстреливаемых территорий выехали несколько тысяч человек.
Обстановка в городе Суджа очень напряженная, сообщил «РИА Новости» днем 7 августа глава населенного пункта Виталий Слащев. «У нас очень напряженно… некогда разговаривать, много людей звонят по поводу эвакуации», — сказал он.
Курские власти сообщали в общей сложности о пяти погибших мирных жителях. Число пострадавших достигло 24 человек, из них шесть — это дети, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минфину направить 1,8 млрд руб. на сертификаты для переселения жителей Курской области.
Как развивались события.
Утром во вторник, 6 августа, Смирнов сообщил, что российские военные не допустили прорыва границы в Курской области. На появившихся в соцсетях кадрах было видно, что украинские военные обстреляли жилой сектор.
Около 17:00 мск Минобороны сообщило, что в нападении участвовали 300 украинских диверсантов с 11 танками и 20 бронемашинами. Они атаковали российские позиции в районе села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. Российские военные нанесли удары по украинским позициям в Сумской области, в том числе с помощью «Искандеров». В район боев выдвинулись российские резервы, указывало тогда Минобороны.
К вечеру 6 августа власти Курской области заявили, что обстановка на приграничной территории по-прежнему напряженная и бои там продолжаются.
Обстрелы региона также продолжились. Рядом с городом Суджей разрушены оба храма Горнальского Свято-Николаевского монастыря, сообщил настоятель.
Помимо ракет ВСУ атаковали Курскую область беспилотниками.
Один из дронов попал по машине скорой помощи. Погибли водитель и фельдшер, еще один врач получил ранение, написал Смирнов. Также беспилотники ударили по автомобилям в селе Комаровка Кореневского района и у села Нехаевка в Рыльском районе — погибли два водителя. Кроме того, при обстреле города Суджа погибла женщина.
Из-за новостей об атаке на Курскую область на 5% подскочили цены на газ. Участники рынка опасаются, что из-за боевых действий могут пострадать поставки российского газа через расположенную в регионе газоизмерительную станцию «Суджа».
Транзитная ветка по Украине через газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы.
Власти нескольких регионов предложили Курской области помощь в связи с нападением. В частности, власти Москвы и Петербурга пообещали направить в регион врачей для помощи пострадавшим. Губернатор соседней Орловской области сообщил, что в регине уже размещена первая группа жителей курских приграничных районов.
7 августа СК возбудил из-за атаки ВСУ уголовное дело. Расследование в том числе ведется по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, рассказали в ведомстве.