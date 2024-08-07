Нападение ВСУ на Курскую область. Главное к этому часу

Глава Генштаба Валерий Герасимов 7 августа днем доложил Владимиру Путину, что продвижение украинских подразделений, которые находятся на территории Курской области, вглубь территории России остановлено. По его данным, ВСУ привлекли до 1 тыс. человек к атаке на Курскую область «с целью захвата участка Суджанского района». Потери ВСУ Герасимов оценил в 315 человек (в том числе около 100 убитых) и 54 единицы бронетехники (в том числе семь танков). «Операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу», — заверил глава Генштаба.