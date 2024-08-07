Тольяттинку, у которой случился инфаркт в Турции, доставили на родину

Женщина, работающая гидрогеологом, по словам детей, оказалась в больнице Антальи, где ее начали удерживать, настаивая на срочной нестраховой операции, от которой тольяттинка отказывалась. Тогда дети обратились к господину Хинштейну, и он связался с руководством Минздрава России и МИДа. Министр здравоохранения Михаил Мурашко взял эту ситуацию на личный контроль.