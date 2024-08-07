Тольяттинку, у которой случился инфаркт в Турции, доставили на родину

Женщина, работающая гидрогеологом, по словам детей, оказалась в больнице Антальи, где ее начали удерживать, настаивая на срочной нестраховой операции, от которой тольяттинка отказывалась. Тогда дети обратились к господину Хинштейну, и он связался с руководством Минздрава России и МИДа. Министр здравоохранения Михаил Мурашко взял эту ситуацию на личный контроль.
«Сегодня ночью Наталья была доставлена на Родину. Вся необходимая врачебная помощь ей оказывается. Отдельно отмечу неравнодушие главы Тольятти Николая Ренца, который с самого начала был на связи с семьей и помог найти для пострадавшей лучших врачей-реабилитологов», — сообщил Александр Хинштейн.