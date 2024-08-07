Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тольяттинку, у которой случился инфаркт в Турции, доставили на родину

Сегодня ночью в РФ из Турции доставлена жительница Тольятти, у которой на отдыхе случился инфаркт. Транспортировки на родину добились дети больной при помощи депутата Государственной думы Александра Хинштейна.

Источник: Коммерсантъ

Женщина, работающая гидрогеологом, по словам детей, оказалась в больнице Антальи, где ее начали удерживать, настаивая на срочной нестраховой операции, от которой тольяттинка отказывалась. Тогда дети обратились к господину Хинштейну, и он связался с руководством Минздрава России и МИДа. Министр здравоохранения Михаил Мурашко взял эту ситуацию на личный контроль.

«Сегодня ночью Наталья была доставлена на Родину. Вся необходимая врачебная помощь ей оказывается. Отдельно отмечу неравнодушие главы Тольятти Николая Ренца, который с самого начала был на связи с семьей и помог найти для пострадавшей лучших врачей-реабилитологов», — сообщил Александр Хинштейн.

здоровье