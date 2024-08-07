50-летнюю омичку заочно осудили на 6 лет за фейки об армии РФ

В силу вступил приговор 50-летней омички, которая обвинялась в публичном распространении заведомо ложных сведений об Вооруженных силах Российской Федерации.
Сообщается, что женщина не в первый раз публикует в сети фейковую информацию об армии РФ и её действиях. После возбуждения уголовного дела, в декабре 2022 года, омичка улетела в Турцию, чтобы не отбывать срок. Её объявили в розыск.
Ленинский районный суд г. Омска заочно приговорил женщину к 6 годам колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
Ранее мы сообщали, что для бывшего депутата омского горсовета государственный обвинить запросил 9 лет лишения свободы. Уточняется, что Дмитрий Петренко обвиняется в публичном распространении фейков о действиях Вооружённых Сил РФ посредством своего телеграм-канала в соответствии с ст. 207.3 УК РФ. Заседание суда откладывалось более 10 раз.