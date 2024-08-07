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Собянин: Москва готова принять на лечение пострадавших из Курской области

Москва готова принять на лечение пострадавших в результате обстрелов Курской области. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

«В поддержку коллегам в Курской области направляем в регион московских врачей. Окажем всю необходимую медицинскую помощь. Готовы принять на лечение пострадавших в Москве. Выражаю слова поддержки жителям Курской области. Подобные атаки на мирных людей абсолютно недопустимы», — написал мэр.

Ранее СМИ сообщали, что вторые сутки на границе с Украиной идут бои и массированные обстрелы. 6 августа власти сообщили о попытке украинских ДРГ прорвать границу. При этом регион постоянно подвергается атакам ракетами и дронами.

Собянин Сергей