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В Воронеже нашли четырехлетнюю девочку, пропавшую с детской площадки

Полиция в Воронеже установила местонахождение четырехлетней девочки.

С заявлением о похищении ребенка в территориальный отдел МВД обратилась его мать. Одновременно по соцсетям стали расходиться ужасающие подробности: якобы с детской площадки девочку унес мужчина, зажав ей рот.

«Мать сообщила, что ее дочь похитили неизвестные с детской площадки у дома на улице 9 Января, 131. Позже женщина предположила, что девочка может находиться у отца, с которым они в разводе», — рассказали «РГ» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Полицейские связались с мужчиной, и он подтвердил, что девочка находится у него.

«Только суд может ограничить общение ребенка с отцом. Если такого решения нет, отец и мать имеют одинаковые права», — объяснили в МВД.