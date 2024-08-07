В Воронеже нашли четырехлетнюю девочку, пропавшую с детской площадки

«Мать сообщила, что ее дочь похитили неизвестные с детской площадки у дома на улице 9 Января, 131. Позже женщина предположила, что девочка может находиться у отца, с которым они в разводе», — рассказали «РГ» в пресс-службе ГУ МВД по региону.