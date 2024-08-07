В Воронеже нашли четырехлетнюю девочку, пропавшую с детской площадки

С заявлением о похищении ребенка в территориальный отдел МВД обратилась его мать. Одновременно по соцсетям стали расходиться ужасающие подробности: якобы с детской площадки девочку унес мужчина, зажав ей рот.
«Мать сообщила, что ее дочь похитили неизвестные с детской площадки у дома на улице 9 Января, 131. Позже женщина предположила, что девочка может находиться у отца, с которым они в разводе», — рассказали «РГ» в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Полицейские связались с мужчиной, и он подтвердил, что девочка находится у него.
«Только суд может ограничить общение ребенка с отцом. Если такого решения нет, отец и мать имеют одинаковые права», — объяснили в МВД.