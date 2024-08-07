После взрыва в Нижнем Тагиле мастера «ГАЗЭКС» отправили под домашний арест

В Нижнем Тагиле мастера «ГАЗЭКС» отправили под домашний арест. 46-летний Максим Гривский входил в состав бригады, проверявшей дом на улице Северной 24 июня. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
— Органами следствия мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть 10 человек), — рассказали в региональном ведомстве.
Обвиняемому выбрали меру пресечения в виде домашнего ареста на один месяц и 27 суток, до 1 октября. Постановление не вступило в законную силу, сотрудник «ГАЗЭКС» может подать апелляционную жалобу.
Напомним, что страшная трагедия произошла в доме № 81 на улице Сибирской 1 августа. Из-за взрыва газа рухнули два подъезда пятиэтажки. Погибли десять человек, десятки получили травмы. Вечером 5 августа были задержаны трое газовщиков.