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После взрыва в Нижнем Тагиле мастера «ГАЗЭКС» отправили под домашний арест

Мастера «ГАЗЭКС» отправили под домашний арест после взрыва дома.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле мастера «ГАЗЭКС» отправили под домашний арест. 46-летний Максим Гривский входил в состав бригады, проверявшей дом на улице Северной 24 июня. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

— Органами следствия мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть 10 человек), — рассказали в региональном ведомстве.

Обвиняемому выбрали меру пресечения в виде домашнего ареста на один месяц и 27 суток, до 1 октября. Постановление не вступило в законную силу, сотрудник «ГАЗЭКС» может подать апелляционную жалобу.

Напомним, что страшная трагедия произошла в доме № 81 на улице Сибирской 1 августа. Из-за взрыва газа рухнули два подъезда пятиэтажки. Погибли десять человек, десятки получили травмы. Вечером 5 августа были задержаны трое газовщиков.