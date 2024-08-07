Экс-прокурор Сызрани осужден на 10,5 лет колонии за 3-х миллионную взятку

В январе-феврале 2021 года прокурором Сызрани в полицию направлялись материалы для решения вопроса об уголовном преследовании руководителей организации, выдающей медицинские справки. За не привлечение директора и учредителя медицинской организации прокурор потребовал три миллиона рублей, а посредниками передачи взятки предложил стать двум своим знакомым один из которых являлся адвокатом. Взятка должна быть передана через адвоката, под видом заключённого фиктивного соглашения об оказании юридической помощи. Первая часть — 600 тысяч рублей под видом аванса сразу, оставшаяся сумма после закрытия уголовных дел. 30 июля 2021 года адвокат в одном из деловых центров Тольятти, получил от взяткодателя, действовавшего в рамках оперативного эксперимента, первую часть незаконного вознаграждения для последующей передачи прокурору. После этого все трое были задержаны сотрудниками регионального УФСБ.