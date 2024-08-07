Дети из «Огонька», получившие кишечную инфекцию, выписались из больниц

Всего в результате вспышки кишечной инфекции пострадали 32 ребенка. Смена в лагере была приостановлены. По словам министра образования Светланы Трусеневой, в лагере ведутся проверки и есть надежда, что четвертый заезд детей в этом сезоне состоится.