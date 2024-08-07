Дети из «Огонька», получившие кишечную инфекцию, выписались из больниц

Все ребята, лечившиеся после кишечной инфекцией в результате заражения в лагере «Огонек», выписаны из больниц.
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
«К настоящему времени все попавшие в больницу завершили лечение и выписаны. Последним из областной инфекционной больницы выписан 13-летний подросток», — сообщили в пресс-службе.
Всего в результате вспышки кишечной инфекции пострадали 32 ребенка. Смена в лагере была приостановлены. По словам министра образования Светланы Трусеневой, в лагере ведутся проверки и есть надежда, что четвертый заезд детей в этом сезоне состоится.