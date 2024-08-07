«Парк — омичам»: участок парка имени 30-летия ВЛКСМ, оказавшийся в собственности у «Кедра», вернут омичам

В конце июля мэр города Сергей Шелест подписал постановление о внесении изменений в правила землепользования и застройки. Площадь, где планировалось возведение скандального торгового центра, будет преобразована в рекреационную зону.
Согласно документу, участок в парке имени 30-летия ВЛКСМ, который ранее находился в аренде у компании «Кедр», получит статус городской рекреации. Это значит, что на этой территории строительство капитальных сооружений становится под строгим запретом. Вместо торговых лавок и кафе на благоустроенной зеленой зоне теперь будут расти деревья и кустарники.
Ранее этот участок относился к зоне Р-3/11, где допускалось строительство гостиниц, заведений общепита и размещение автомобилей. Теперь же мэрия настоятельно предлагает перевести его в зону рекреации, чтобы омичи могли наслаждаться природой без лишних строений.
Сегодня постановление находится на стадии предложения и требует одобрения депутатов горсовета. Комиссия по поручению мэра готовит проект до 16 октября.
Ранее прокуратура потребовала вернуть еще один земельный участок в парке имени 30-летия ВЛКСМ, который оказался в собственности ООО «Кедр».