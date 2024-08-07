«Парк — омичам»: участок парка имени 30-летия ВЛКСМ, оказавшийся в собственности у «Кедра», вернут омичам

Согласно документу, участок в парке имени 30-летия ВЛКСМ, который ранее находился в аренде у компании «Кедр», получит статус городской рекреации. Это значит, что на этой территории строительство капитальных сооружений становится под строгим запретом. Вместо торговых лавок и кафе на благоустроенной зеленой зоне теперь будут расти деревья и кустарники.