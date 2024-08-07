Никита Белых стал замдиректора на кондитерской фабрике «Пермская»

На фабрике эти сведения «Ъ» комментировать не стали, связаться с господином Белых не удалось. После выхода из колонии бывший политик заявлял о намерении выйти на новую работу в июле.
Кондитерская фабрика «Пермская» — одно из старейших пермских предприятий, образована в 1892 году. Ассортимент фабрики составляет более 120 наименований, выручка в 2023 году — 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 63 млн руб. Совладельцы АО — топ-менеджмент и пермское ООО «Бизнес-Контакт».
21 июня экс-губернатор Кировской области Никита Белых освободился из колонии, в которой отбывал наказание за взятку. После этого он вернулся в Пермь.