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Никита Белых стал замдиректора на кондитерской фабрике «Пермская»

Бывший губернатор Кировской области и депутат заксобрания Пермского края Никита Белых трудоустроился в АО «Кондитерская фабрика “Пермская”», сообщил информированный источник «Ъ». По его данным, господин Белых занял позицию замгендиректора по корпоративным вопросам.

Источник: РИА "Новости"

На фабрике эти сведения «Ъ» комментировать не стали, связаться с господином Белых не удалось. После выхода из колонии бывший политик заявлял о намерении выйти на новую работу в июле.

Кондитерская фабрика «Пермская» — одно из старейших пермских предприятий, образована в 1892 году. Ассортимент фабрики составляет более 120 наименований, выручка в 2023 году — 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 63 млн руб. Совладельцы АО — топ-менеджмент и пермское ООО «Бизнес-Контакт».

21 июня экс-губернатор Кировской области Никита Белых освободился из колонии, в которой отбывал наказание за взятку. После этого он вернулся в Пермь.

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