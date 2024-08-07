Гражданка РФ и США Карелина признала вину по делу о госизмене

«Свою вину признает, да», — сказал Мушаилов после заседания суда.
Дело рассматривается в Свердловском областном суде. Как сообщает РИА Новости, в качестве слушателя пришел генеральный консул США Стюарт Уилсон, однако из-за закрытости процесса он вместе с представителями СМИ находился далеко за пределами зала.
Защита ожидает, что суд вынесет приговор Карелиной на следующем заседании, которое состоится 8 августа.
Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что 33-летняя жительница Лос-Анджелеса, имеющая гражданства РФ и США, была арестована в Екатеринбурге по делу о госизмене.
По данным следствия, с февраля 2022 года она собирала деньги для Вооруженных сил Украины.