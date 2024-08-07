В Ташкенте силовики пресекли деятельность лабораторий по производству наркотиков

Следующими оперативными адресами стали две квартиры в Юнусабадском районе Ташкента, в которых находились секретные лаборатории по приготовлению и упаковке сильнодействующих препаратов. Здесь же обнаружены почти 60 килограмм таких препаратов на сумму более двух миллиардов сумов, 90 упаковок препарата «Тропикамид», более тысячи упаковок препарата «Регапен», 15 тысяч пустых капсул от «Регапена», 11 тысяч пустых упаковок «Тропикамида» и 24 предмета лабораторного оборудования.