В Ташкенте силовики пресекли деятельность лабораторий по производству наркотиков

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой таможенного управления Андижанской области совместно с представителями МВД выявили и пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся ввозом и распространением сильнодействующих веществ на территории Узбекистана.
Таможенный комитет сообщил, что при досмотре сумки одного из пассажиров, проходящего через таможенный пост «Дустлик», обнаружен стиральный порошок, оказавшийся на самом деле сильнодействующим веществом прегабалином. Всего была попытка пронести 11 упаковок порошка общим весом 33 килограмма.
На последовавших после этого инцидента оперативно-розыскных мероприятиях на столичном Алайском базаре задержаны два человека, получавшие эти порошки.
Следующими оперативными адресами стали две квартиры в Юнусабадском районе Ташкента, в которых находились секретные лаборатории по приготовлению и упаковке сильнодействующих препаратов. Здесь же обнаружены почти 60 килограмм таких препаратов на сумму более двух миллиардов сумов, 90 упаковок препарата «Тропикамид», более тысячи упаковок препарата «Регапен», 15 тысяч пустых капсул от «Регапена», 11 тысяч пустых упаковок «Тропикамида» и 24 предмета лабораторного оборудования.
По итогам оперативных действий изъято сильнодействующих лекарств, заготовок к ним и лабораторного оборудования на 7,57 миллиарда сумов. По данной ситуации возбуждено уголовное дело, ведется следствие.