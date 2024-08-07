Представитель МИД Захарова: Украина решила открыть «второй фронт» в Африке

Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину в открытии «второго фронта» в Африке — по ее словам, это связано с неспособностью ВСУ победить Россию на поле боя. Ранее представитель ГУР Андрей Юсов признал причастность Киева к разгрому колонны военных и бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали. После этого заявления Бамако разорвал отношения с Украиной, то же самое из солидарности сделал Нигер. При этом в Киеве назвали решение властей африканских стран «недальновидным», а Юсов от своих слов о поддержке повстанцев отказался.