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Омич организовал банду для терактов, суд вынес приговор

16 лет строгого режима за планы атак на ФСБ и МВД.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске 2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор омичу. Мужчина был обвинён в создании террористической группы. В 2017 году он задумал серию терактов. Целями были объекты ФСБ, МВД и Министерства обороны Российской Федерации.

Следствие выяснило, что в квартире обвиняемого нашли компоненты самодельного взрывного устройства. Также было обнаружено оружие и агитационные материалы.

Однако в мае 2023 года зловещие намерения омича были пресечены. Сотрудники УФСБ России при поддержке Росгвардии задержали подозреваемого, положив конец его террористической деятельности. При обыске в его квартире были изъяты взрывные компоненты и средства для инициирования подрыва.

Суд приговорил омича к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Первые четыре года он проведёт в тюрьме.