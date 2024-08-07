Омич организовал банду для терактов, суд вынес приговор

Однако в мае 2023 года зловещие намерения омича были пресечены. Сотрудники УФСБ России при поддержке Росгвардии задержали подозреваемого, положив конец его террористической деятельности. При обыске в его квартире были изъяты взрывные компоненты и средства для инициирования подрыва.